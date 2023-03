Benevento | senza attacco è dura | dati inquietanti e con Stellone la media scende

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa brutta prestazione di Pisa ha riportato a galla vecchi e mai risolti problemi. Aver chiuso la gara dell’Arena Garibaldimai concludere nello specchio della porta di Nicolas, ha sottolineato (semmai ce ne fosse stato bisogno) la carenza offensiva della Strega. Per la tredicesima volta su trenta giornate, i giallorossi sono rimasti all’asciutto, un dato oggettivo, peggiorato con l’arrivo in panchina di Roberto. Il tecnico romano aveva riposto grande fiducia nel match con i nerazzurri e invece si è consumato una sorta di tradimento, finendo col registrare la quinta gara della sua gestionereti all’attivo. Nelle sette giornate successive al secondo l’avvicendamento in panchina, ilha realizzato la miseria di tre gol, per unadi 0,42 a ...