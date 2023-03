Benestanti d'Italia, siate protagonisti dell'arte: comprate un'opera (Di martedì 21 marzo 2023) Benestanti d’Italia, prendete spunto da Volker Feierabend, il tedesco che è il più grande collezionista di arte Italiana contemporanea. Feierabend, attraverso la Fondazione VAF (Volker e Aurora Feierabend), sostiene l’arte Italiana contemporanea con gli acquisti e la promuove con un premio riservato agli artisti sotto i quarant’anni. La nona edizione del premio è in mostra al Castello Estense di Ferrara fino al 4 giugno, e fra gli altri si possono ammirare l’eccellente pittore Enrico Minguzzi e il valente scultore Lorenzo Mariani (alias L’orMa). Benestanti d’Italia (scrivo Benestanti d’Italia e non Ricchi d’Italia perché non servono cifre ingenti, opere bellissime si portano a casa con 20 mila, 15 mila, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 marzo 2023)d’, prendete spunto da Volker Feierabend, il tedesco che è il più grande collezionista dina contemporanea. Feierabend, attraverso la Fondazione VAF (Volker e Aurora Feierabend), sostiene l’na contemporanea con gli acquisti e la promuove con un premio riservato agli artisti sotto i quarant’anni. La nona edizione del premio è in mostra al Castello Estense di Ferrara fino al 4 giugno, e fra gli altri si possono ammirare l’eccellente pittore Enrico Minguzzi e il valente scultore Lorenzo Mariani (alias L’orMa).d’(scrivod’e non Ricchi d’perché non servono cifre ingenti, opere bellissime si portano a casa con 20 mila, 15 mila, ...

