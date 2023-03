Belve, ultima puntata: salta Francesco Totti. Ecco gli ospiti (Di martedì 21 marzo 2023) L’ultima puntata di Belve annunciata in pompa magna con l’intervista di Francesco Totti ha subito dei drastici cambiamenti. Nessuno si aspettava che all’ultimo l’ex Capitano della Roma avrebbe rinunciato, ma invece – per cause ancora sconosciute – ha dovuto declinare l’offerta di Francesca Fagnani. Chi ci sarà al suo posto? Scopriamolo subito. Belve, ospiti ultima puntata 21 Marzo La giornalista di Belve non ha avuto problemi a rimpiazzare il pupone. Infatti, ha schierato un poker d’assi niente male. Oggi, 21 Marzo, per l’ultima puntata del talk show ci sarà Claudia Pandolfi, le cui dichiarazioni su una passata relazione omosessuale hanno già solleticato l’attenzione dei ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 marzo 2023) L’diannunciata in pompa magna con l’intervista diha subito dei drastici cambiamenti. Nessuno si aspettava che all’ultimo l’ex Capitano della Roma avrebbe rinunciato, ma invece – per cause ancora sconosciute – ha dovuto declinare l’offerta di Francesca Fagnani. Chi ci sarà al suo posto? Scopriamolo subito.21 Marzo La giornalista dinon ha avuto problemi a rimpiazzare il pupone. Infatti, ha schierato un poker d’assi niente male. Oggi, 21 Marzo, per l’del talk show ci sarà Claudia Pandolfi, le cui dichiarazioni su una passata relazione omosessuale hanno già solleticato l’attenzione dei ...

