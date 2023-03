Belve, Ornella Vanoni: “Gino Paoli? A Sanremo ha visto Gianni Morandi e si è lasciato andare. Ma lui non è ironico, io sì” (Di martedì 21 marzo 2023) Ultimo appuntamento con Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in prima serata il martedì su Rai2. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziosi, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Ornella Vanoni, una delle voci più influenti del panorama musicale italiano, racconta a Belve vizi e virtù di una vita eclettica, a partire dalla spregiudicata giovinezza. A proposito di quegli anni, quando Fagnani le chiede se è vero che avesse l’abitudine di girare per casa in mutande, Vanoni ricorda: “Dove abitavo c’erano tutti finestroni, e io non giravo in mutande ma proprio nuda. Tutti mi dicevano che mi avevano visto dalle finestre. Sì, sono una scostumata! Pensa che c’era un periodo in cui avevo solo due paia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Ultimo appuntamento con, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in prima serata il martedì su Rai2. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziosi, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare., una delle voci più influenti del panorama musicale italiano, racconta avizi e virtù di una vita eclettica, a partire dalla spregiudicata giovinezza. A proposito di quegli anni, quando Fagnani le chiede se è vero che avesse l’abitudine di girare per casa in mutande,ricorda: “Dove abitavo c’erano tutti finestroni, e io non giravo in mutande ma proprio nuda. Tutti mi dicevano che mi avevanodalle finestre. Sì, sono una scostumata! Pensa che c’era un periodo in cui avevo solo due paia ...

