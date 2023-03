Belgio | Kevin de Bruyne è il nuovo capitano della Nazionale

Leggi su sportface

(Di martedì 21 marzo 2023)de, centrocampista del Manchester City, è stato nominatodelal posto di Eden Hazard, che si è ritirato dalladopo Qatar 2022. L’ex Chelsea farà il suo debutto comenelle qualificazioni a Euro 2024 di venerdì in Svezia. Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Ecco di seguito le parole del Ct Domenico Tedesco. “È un momento di orgoglio essere il leader del nostro paese. Ho giocato inper molto tempo. È un grande onore per me e spero di poter ricoprire bene il ruolo”. SportFace.