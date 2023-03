Belen Rodriguez fuori di seno su Instagram: lo scatto hot in camerino infiamma i follower (Di martedì 21 marzo 2023) Belen Rodriguez e la foto provocante in camerino: lo scatto infiamma i social Belen Rodriguez continua a far parlare di sé: la showgirl argentina questa volta ha postato una foto provocante tra le sue stories Instagram destinata sicuramente a far discutere. La conduttrice de Le Iene, infatti, ha realizzato uno scatto direttamente dal camerino della boutique Philosophy Official di Lorenzo Serafini in cui è ritratta con uno dei nuovi abiti della collezione. La showgirl argentina, però, ha deciso di lasciare il seno scoperto, coprendosi solamente con la mano sinistra. Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023)e la foto provocante in: loi socialcontinua a far parlare di sé: la showgirl argentina questa volta ha postato una foto provocante tra le sue storiesdestinata sicuramente a far discutere. La conduttrice de Le Iene, infatti, ha realizzato unodirettamente daldella boutique Philosophy Official di Lorenzo Serafini in cui è ritratta con uno dei nuovi abiti della collezione. La showgirl argentina, però, ha deciso di lasciare ilscoperto, coprendosi solamente con la mano sinistra.

