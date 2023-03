Beautiful anticipazioni americane | Bill non è in sé Ha deciso che deve farlo per forza

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 21 marzo 2023) Le trame che accompagnanoda oltre 30 anni continuano a catalizzare l’attenzione dei suoi milioni di spettatori sparsi in tutto il mondo. Ecco le ultimesu ciò che accadrà nei prossimi giorni, già messe in onda negli Stati Uniti. La soap americana in patria si trova ovviamente qualche puntata più avanti rispetto a quelle italiane. Motivo per cui possiamo spoilerare ciò che succederà prossimamente, soprattutto per ciò che riguarda. Negli Stati Uniti finalmente si è chiarito l’improvviso e inaspettato innamoramento diSpencer nei confronti di Sheila Carter. i telespettatori infatti ci avevano visto qualcosa di decisamente stonato e presto i loro dubbi saranno confermati.dia ha ...