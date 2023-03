Beautiful anticipazioni 21 Marzo 2023

(Di martedì 21 marzo 2023) Deacon lascia Brooke da sola e torna a Il Giardino. Viene raggiunto immediatamente da Sheila, molto curiosa di sapere come sia andata la serata di Capodanno. La rossa cerca di indagare a fondo ma lo Sharpe non si lascia scappare nient’altro che una grande tensione. Per la rossa questo particolare L'articolo proviene da MediaTurkey.

Arrivano le ultimedi. Da domenica 19 marzo è tornato l'appuntamento domenicale con la soap opera di punta di Canale 5 dopo la lunga sospensione del periodo invernale. AdvertisementBrooke (Katherine Kelly Lang) comunica a Deacon (Sean Kanan) che il loro bacio dovrà restare un segreto, temendo la reazione di Ridge (Thorsten Kaye). Quest'ultimo chiarisce a Steffy (Jacqueline ...Americane: R. J torna a Los Angeles La sua assenza potrebbe però finalmente finire . Siamo infatti venuti a conoscenza di alcuni spoiler , direttamente dagli Stati Uniti, che ...

Nelle trame 27 marzo - 2 aprile di Beautiful, Paris riceve la visita della madre, mentre Ridge si reca da Liam per metterlo in guardia su Deacon ...