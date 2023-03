Beau ha paura, il trailer italiano del nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix (Di martedì 21 marzo 2023) I Wonder Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Beau ha paura (Beau Is Afraid), il terzo lungometraggio di Ari Aster qui in veste di sceneggiatore, produttore e regista. Aster è considerato una delle nuove promesse del cinema di genere, dopo i successi degli horror Hereditary e Midsommar. Il film è prodotto da A24 e ha come protagonista il Premio Oscar Joaquin Phoenix (Lei, Joker), affiancato da Nathan Lane, che il pubblico conosce per la sua partecipazione alla serie tv “Only Mulders in the Building”, grazie al quale ha vinto un Emmy Award. Completano il cast la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan, la candidata al Golden Globe Parker Posey e la vincitrice di un Grammy Award Patti ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 21 marzo 2023) I Wonder Pictures ha rilasciato ildihaIs Afraid), il terzo lungometraggio di Ariqui in veste di sceneggiatore, produttore e regista.è considerato una delle nuove promesse del cinema di genere, dopo i successi degli horror Hereditary e Midsommar. Ilè prodotto da A24 e ha come protagonista il Premio Oscar(Lei, Joker), affiancato da Nathan Lane, che il pubblico conosce per la sua partecipazione alla serie tv “Only Mulders in the Building”, grazie al quale ha vinto un Emmy Award. Completano il cast la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan, la candidata al Golden Globe Parker Posey e la vincitrice di un Grammy Award Patti ...

