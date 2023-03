Battesimo choc, la bimba finisce in ospedale: la terribile scoperta nell’acqua benedetta (Di martedì 21 marzo 2023) Attimi di terrore in un chiesa a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina quando una bimba di 8 mesi che stava ricevendo il sacramento del Battesimo è stata raggiunta da alcune gocce di acido finite. Secondo una prima ricostruzione uno zio della piccola durante il rito ha avvertito un bruciore venendo a contatto con l’acqua battesimale. Stessa sorte è toccata alla piccola per la quale è scattata immediatamente la corsa al pronto soccorso del più vicino ospedale. Mentre la piccola era soccorsa e visitata dai medici è partita la ricerca del responsabile. A quanto scrivono i media locali “pare che un ragazzino, incaricato di trovare una bottiglia dal parroco molto anziano, ne abbia trovata una nel bagno della chiesa, ma con appena qualche centimetro di liquido trasparente. Pensando fosse acqua, il ragazzino ha continuato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Attimi di terrore in un chiesa a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina quando unadi 8 mesi che stava ricevendo il sacramento delè stata raggiunta da alcune gocce di acido finite. Secondo una prima ricostruzione uno zio della piccola durante il rito ha avvertito un bruciore venendo a contatto con l’acqua battesimale. Stessa sorte è toccata alla piccola per la quale è scattata immediatamente la corsa al pronto soccorso del più vicino. Mentre la piccola era soccorsa e visitata dai medici è partita la ricerca del responsabile. A quanto scrivono i media locali “pare che un ragazzino, incaricato di trovare una bottiglia dal parroco molto anziano, ne abbia trovata una nel bagno della chiesa, ma con appena qualche centimetro di liquido trasparente. Pensando fosse acqua, il ragazzino ha continuato a ...

