Batman: perché il Cavaliere Oscuro di Michael Keaton è il preferito dagli americani? (Di martedì 21 marzo 2023) In un recente sondaggio, la versione burtoniana del personaggio ha battuto quella di Christian Bale e Ben Affleck. Batman è un supereroe che, nonostante nasca tra le pagine torbide ed oscure della DC Comics, ha accresciuto la sua fama grazie al piccolo e grande schermo, con sempre diversi interpreti che, ognuno a suo modo, ha provato a racchiudere la sua sfaccettata e complessa psicologia. Come nel caso della saga cinematografica di James Bond, che ha introdotto diversi attori che rappresentano il contesto storico e sociale di riferimento, anche i vari film del Cavaliere Oscuro (e le varie star che lo hanno interpretato) sono inclini a cambiamenti e trasformazioni. Ciò significa che è davvero impossibile eleggere, a priori, la …

