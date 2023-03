Basket | Nba | Chicago vince a Philadelphia dopo 2 supplementari

(Di martedì 21 marzo 2023), 21 mar. -(Adnkronos) - Colpo esterno di(34-37) che109-105due tempi(48-23). I Bulls realizzano uno dei risultati più sorprendenti della serata Nba, interrompendo a 8 la striscia di successi in fila dei Sixers. A trascinare la squadra dell'Illinois alla quinta vittoria nelle ultime sei gare sono i 26 punti di Zach LaVine, i 25 di DeMar DeRozan e i 21 con 12 rimbalzi di Nikola Vucevic.12 vittorie consecutive si interrompe anche la striscia di imbattibilità di Joel Embiid contro iBulls, per quanto il candidato Mvp chiuda comunque con 37 punti (decima gara in fila da 30+), 16 rimbalzi e 3 stoppate. Tyrese Maxey con 22 punti, De'Anthony Melton con 19 e Tobias Harris con 14 ...

Flavio Tranquillo prova a portare un paio di punti d'analisi per ragionare su come il gioco d'attacco in NBA stia cambiando pelle e diventando sempre più efficace: con lo sviluppo delle tecnologie... Ecco dove la classe arbitrale può e deve migliorare. Nella Nfl è così, ma anche nel basket NBA e Fiba. Nel football Usa l'utilizzo della tecnologia porta a dedicare diversi minuti per osservare da... Una foto che ha creato apprensione e preoccupazione tra gli amanti del basket statunitense. Shaquille O'Neal, ex campione dei Los Angeles Lakers e Miami Heat e attuale commentatore sportivo, nelle scorse ore ha condiviso su Twitter una sua foto che lo ritrae steso su un...

NBA - Prosegue la regular season 2022-23: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari. Dai trionfi con la Spagna a quelli con la Virtus. E poi l'NBA. Il coach delle Vu nere non si ferma, ha ancora tanta voglia di successi. Nome: Sergio. Cognome: Scariolo. Età: 62 anni tra pochi giorni...