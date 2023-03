Basket | Milano batte il Fenerbahce in Eurolega e va a -2 dalla zona playoff

(Di martedì 21 marzo 2023) Bella vittoria pernel recupero della 24ma giornata dell’2022-2023. Nonostante le assenze di Gigi Datome, Paul Biligha e Shavon Shields, i meneghini si impongono sul campo delper 82-75 e tengono vivo il sogno. Grazie a questo successo, infatti, i ragazzi di Ettore Messina salgono, quando mancano ancora cinque match da giocare per tutte le squadre, a quota 13 successi, a meno due dunque dall’ottava posizione occupata attualmente dal Baskonia. Per quanto riguarda il match di oggi, ci sono da segnalare le grandissime prove in casadi Shabazz Napier e Timothe Luwawu-Cabarrot, autori rispettivamente di 26 e 19 punti. Non servono invece a niente alla compagine turca i 22 punti di Johnathan Motley e i 19 di Marko Guduric.comincia meglio e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Eurolega: vittoria per la EA7 Milano, Fenerbahce battuto in trasferta 75-82 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Eurolega: vittoria per la EA7 Milano, Fenerbahce battuto in trasferta 75-82 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, Eurolega: vittoria per la EA7 Milano, Fenerbahce battuto in trasferta 75-82 - apetrazzuolo : Basket, Eurolega: vittoria per la EA7 Milano, Fenerbahce battuto in trasferta 75-82 - napolimagazine : Basket, Eurolega: vittoria per la EA7 Milano, Fenerbahce battuto in trasferta 75-82 -

FENERBAHCE -75 - 82rimane in corsa per i playoff. La fiammella della speranza è ancora accesa, ora più di prima. Capolavoro di Shabazz Napier, 24 punti nella ripresa, leader della squadra e protagonista assoluto ...Il tabellino e la cronaca di Fenerbahce - Olimpia75 - 82 , match come recupero della ventiquattresima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di. Prosegue il buon periodo degli uomini di Coach Messina, che vincono ancora in casa dei turchi. ...La Germani arriva dalla brutta sconfitta di Pesaro in campionato e, in piena rincorsa salvezza, affronta questa domenica l'Olimpia, sempre al PalaLeonessa. La radiocronaca diretta è sulle ...

Basket, Serie A: Bologna batte Milano e conquista il primo posto solitario - Sportmediaset Sport Mediaset

Così coach Ettore Messina ha commentato la vittoria dell'Olimpia Milano a Istanbul contro il Fenerbahce (resoconto e tabellino): “Devo complimentarmi con i miei giocatori, per come hanno combattuto.Milano, 21 marzo 2023 - Riprende subito la corsa in Eurolega l'Olimpia Milano. Questa volta con un colpaccio esterno, quello sul campo del Fenerbahce Istanbul vincendo per 75-82. Milano ringrazia ...