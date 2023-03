Basket | Eurolega 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata

(Di martedì 21 marzo 2023) Idi tutte le partite e ladell’di. Ci siamo, è finalmente tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione della maggiore competizione europea di pallacanestro, che vede l’Italia tornare ad essere rappresentata da due squadre: all’Olimpia Milano si è infatti aggiunta la Virtus Bologna. Di seguito lae idi tutto il torneo, dalla fase a gironi alle Final Four. IL REGOLAMENTO– Regular Season Olympiacos Pireo 21V-8P* Real Madrid 20V-9P FC Barcellona 19V-10P AS Monaco 19V-10P Fenerbahce Beko Istanbul 17V-12P Maccabi Playtika Tel Aviv 16V-13P Partizan Mozzart Bet Belgrado 16V-13P Cazoo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Eurolega 2022/23: vittoria importante per #Milano, contro il #Fenerbahce finisce 75-82 - falconhamada_90 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET #Eurolega, Fenerbahce-Olimpia Milano 75-82 7^ vittoria nelle ultime 8 partite per la squadra di Messina #Sky… - SkySport : ULTIM'ORA BASKET #Eurolega, Fenerbahce-Olimpia Milano 75-82 7^ vittoria nelle ultime 8 partite per la squadra di Me… - AlbertoRossi70 : Basket, Eurolega – Martedì 21 marzo alle ore 18:15 andrà in scena all’Ulker Sports and Event Hall il recupero del 2… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Sport News - 21 marzo 2023' su @Spreaker #basket #conte #dambrosio #euro2024 #eurolega #giudice… -

"L'Adesso siamo preparati e la prossima stagione faremo sicuramente meglio. Ottenere la wild card è un nostro obiettivo ma sappiamo anche che non dipende solo noi. Noi stiamo facendo tutto ...Intanto, non vedo risultati ottenuti in questa stagione diin chiave negativa da parte delle nostre due big. Virtus è ritornata nel grande torneo dopo 14 anni ed è partita male, con qualche ...Torna in campo in Europa, l'Olimpia Milano e lo fa dopo la sconfitta in campionato contro la Virtus e dopo quella dicontro Madrid. L'Olimpia avrà una settimana con doppio turno di EuroLeague supplementare (venerdì sarà impegnata in casa contro il Bayern Monaco). Il match fa parte del programma del Round 24,...

Eurolega, Fenerbahce-Olimpia Milano 75-82: gli highlights Sky Sport

Trasferta in quel di Istanbul per l’Olimpia Milano in Eurolega. I meneghini volano in Turchia per affrontare oggi martedì 21 Marzo alle 18:15 ora italiana il Fenerbahce nel recupero della ...BASKET, EUROLEGA - Il calcolo dell'età media dei club di Eurolega conferma una tendenza diventata ormai amara verità: ...