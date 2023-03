Basket | EuroCup | Brescia soffre | ma batte in casa il Cedevita Olimpija Lubiana

(Di martedì 21 marzo 2023) La Germaninel finale ma riesce a vincere col punteggio di 84-82 la sfida odierna contro ilOlimpianel diciassettesimo turno dell’2022-2023. Ini – già qualificati alla fase successiva della competizione – centrano così l’ottavo successo stagionale, con una sola giornata rimasta da giocare la settimana prossima in trasferta contro i turchi del Frutti Extra Bursaspor (palla a due mercoledì 28 marzo alle 19:00 ora italiana). Top scorer per la Leonessa è Kenny Gabriel con 13 punti, seguito da John Petrucelli e Tai Odiase a quota 12. Doppia cifra anche per Amedeo Della Valle e CJ Massinburg (11 punti), mentre tra gli ospiti 19 punti di Josh Adams e 18 di Yogi Ferrell. Avvio di match tutto di marcana con Della Valle e ...

Torna l'Eurocup al PalaLeonessa: Germani in campo con Lubiana Giornale di Brescia

La Dolomiti Energia Trentino perde l'ultimo treno per i playoff di EuroCup fermandosi sul più bello dopo il grande successo sul Buducnost che aveva rimesso tutto in gioco. Nello scontro diretto con ...Finisce 89-87 il Round 17 di regular season, con i bianconeri che chiuderanno la loro ottava avventura in EuroCup con il match interno contro l’altra eliminata del girone, lo Slask Wroclaw: ad Amburgo ...