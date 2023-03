Basket | Eurocup 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

(Di martedì 21 marzo 2023) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via martedì 11 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci, si contenderanno il trofeo che lo scorso anno è stato vinto dalla Virtus Bologna. Di seguito, quindi, tutti ie ledella nuova edizione di, dai gironi fino alla finale. REGOLAMENTOGIRONIGRUPPO A Prometey Slobozhanske 12V-4P* Joventut Badalona 11V-5P* Umana Reyer ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaOpinione : DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * AQUILA BASKET: « SCONFITTA BRUCIANTE AD AMBURGO 89-87, STOP A SPERANZE PLAYOFF DEI BIAN… - GazzettinoL : Brevi di sport del 21 Marzo Basket Eurocup Trento cade ad Amburgo 89-87 ed è fuori Venezia domani a Badalona per di… - TgrRaiTrentino : Basket, l'@AquilaBasketTN perde ad Amburgo e saluta l'@EuroCup. Bianconeri sconfitti in Germania per 89-87 nel dici… - pren90 : In una settimana senza coppe per quello che riguarda il calcio. Stasera mi guardo l’#Eurocup #Fiba con… - GdB_it : Torna l'Eurocup al PalaLeonessa: Germani in campo con Lubiana -

89 - 87 nel match tra Amburgo e Trento , sfida valida come diciassettesima giornata della2022/2023 di. Sconfitta che brucia per Trento in trasferta, in controllo per diverse frazioni della gara. Il miglior marcatore del match è stato Anthony Polite, che regala la vittoria ...City - Lipsia 7 - 0- EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Real Madrid 90 - 8919:00 Hapoel Tel Aviv - Hamburg Towers 91 - 85 20:00 Trento - Budunost 79 - 76 20:15 Joventut - CS ...89 - 87 nel match tra Amburgo e Trento , sfida valida come diciassettesima giornata della2022/2023 di. Sconfitta che brucia per Trento in trasferta, in controllo per diverse frazioni della gara. Il miglior marcatore del match è stato Anthony Polite, che regala la vittoria ...

Torna l'Eurocup al PalaLeonessa: Germani in campo con Lubiana Giornale di Brescia

Finisce 89-87 il Round 17 di regular season, con i bianconeri che chiuderanno la loro ottava avventura in EuroCup con il match interno contro l’altra eliminata del girone, lo Slask Wroclaw: ad Amburgo ...89-87 nel match tra Amburgo e Trento, sfida valida come diciassettesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Sconfitta che brucia per Trento in trasferta, in controllo per diverse frazioni ...