Base, plus e vip: ecco la sconvolgente "brochure", come si affitta un utero (Di martedì 21 marzo 2023) Certo è che fa impressione. E non si tratta di metterla sul piano dell'etica, poiché qui si vorrebbe impostare un discorso del tutto laico - nel senso più generale del termine. D'altronde, la maternità surrogata (o gestazione per altri) presuppone la prestazione di una terza persona in seguito alla richiesta formalmente presentata da parte di uno o due committenti, richiesta pressoché sempre mediata da un'agenzia, e dunque va prentivamente regolata. Normale quindi che la cosa sia regolata da un contratto, e però - ripetiamo - quando ci sono di mezzo gravidanze e parti e poi neonati, la fredda schematizzazione da esercizio commerciale suona stonata. Ma tant'è. Innanzitutto una premessa, visto che- anche se è argomento di grande attualità - non tutti hanno chiaro di quel che si parla. La maternità surrogata prevede che una donna porti avanti la gravidanza per conto di altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Certo è che fa impressione. E non si tratta di metterla sul piano dell'etica, poiché qui si vorrebbe impostare un discorso del tutto laico - nel senso più generale del termine. D'altronde, la maternità surrogata (o gestazione per altri) presuppone la prestazione di una terza persona in seguito alla richiesta formalmente presentata da parte di uno o due committenti, richiesta pressoché sempre mediata da un'agenzia, e dunque va prentivamente regolata. Normale quindi che la cosa sia regolata da un contratto, e però - ripetiamo - quando ci sono di mezzo gravidanze e parti e poi neonati, la fredda schematizzazione da esercizio commerciale suona stonata. Ma tant'è. Innanzitutto una premessa, visto che- anche se è argomento di grande attualità - non tutti hanno chiaro di quel che si parla. La maternità surrogata prevede che una donna porti avanti la gravidanza per conto di altre ...

