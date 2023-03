(Di martedì 21 marzo 2023)è il protagonista della settima puntata di Footsteps, format dell’Inter su Recast. Il centrocampista racconta come si è evoluta la sua carriera da quando è iniziata a Cagliari sino a ora a Milano. LE PREFERENZE – Nicolòcita le tre città dove ha vissuto come quelle che hanno influito: «Cagliari, Como e Milano. Cagliari perché è la mia città, dove sono nato. Como perché è stata la prima esperienza lontano da casa mia, lontano da casa mia e da tutti i miei affetti. Mi è servita per crescere. Milano è il posto dove sono voluto essere e dove mi trovo in questo momento». LA GIOIA –va in campo, con due momenti: «Il gol che mi ha emozionato di più? Ce ne sono due. Il gol più emozionante è stato quello che ho fatto di rigore a Benevento-Cagliari, da lì è partita la salvezza all’ultima giornata. Sono contento che un gol ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #UP: “Eugenio #Bisogni è morto a Corigliano perché l’ospedale non era munito di una barella adatta. Aveva 29 anni.… - internewsit : Barella: «Ancora i brividi per il primo gol all’Inter! Due idoli» - - morganti_enrico : RT @ultimora_pol: #UP: “Eugenio #Bisogni è morto a Corigliano perché l’ospedale non era munito di una barella adatta. Aveva 29 anni. Ancora… - AlessioBucci7 : @FcInterNewsit Barella imbarazzante , il turco che e' ai livelli di de bruyne non pervenuto , Dumfries neanche col… - Fra_napo : @Contropiede45 @tuttosport E poi quello che si nota dall’azione è l’atteggiamento di barella è quello di darmian. S… -

... di puntare su giovani con un prezzoaccessibile. Dall'altra parte del campo, in più, c'era ... E allora Potrebbe partire un big, magari uno come, se arriverà la classica offerta ...Al quarto d'oraAncona sprecona in area di rigore, dove Di Massimo sbaglia un rigore in ... Melchiorri 6 : primo tempo di grande generosità, poi l'infortunio che lo costringe a uscire in. ...... come Uruguay, Argentina o Brasile, dove si giocamolto per strada'. Detto che per gli ... Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò(Inter), Bryan ...

Barella: «Ancora i brividi per il primo gol all’Inter! Due idoli» Inter-News.it

La Juventus vince per 0-1 il derby d'Italia in casa dell'Inter e consolida la sua corsa ad un posto in Europa.Ancona, 20 marzo 2023 - Non si possono sbagliare così tante palle gol, specialmente contro un avversario come il Cesena. Ancora una sconfitta per i dorici, dopo quella di Imola: i bianconeri di Romagn ...