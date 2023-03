Barcellona | Gavi non può essere registrato in prima squadra | serve riduzione del monte ingaggi

Leggi su sportface

(Di martedì 21 marzo 2023) Doccia fredda per ilsulla situazione di, stellina blaugrana ma destinato almeno fino a luglio a restare in un limbo. Come riporta il Mundo Deportivo, il tribunale commerciale ha respinto il ricorso del club catalano contro unasentenza del 16 marzo che obbligava la società a rispettare i parametri economici della Liga. Tradotto: il Barca non potrà tesserarenell’elenco dellase non riusciràad abbassare ilentro il 1° luglio. Ilha ora venti giorni di tempo per ricorrere all’Audiencia Provincial di. SportFace.