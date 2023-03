Bando pubblico per geometri: l’avviso del Comune di Pontecagnano (Di martedì 21 marzo 2023) Il Comune di Pontecagnano Faiano ha indetto un Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore area tecnica, categoria C, con contratto a tempo indeterminato ed impiego a tempo pieno. Tra i requisiti, il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra, perito edile o titoli equipollenti, oppure l’ottenimento di titolo di studio superiore, come diploma di laure vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, o titoli equiparati. Altre condizioni necessarie, sono la conoscenza della lingua inglese o delle apparecchiature informatiche più diffuse. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, tramite posta certificata PEC ... Leggi su zon (Di martedì 21 marzo 2023) IldiFaiano ha indetto undi concorso, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore area tecnica, categoria C, con contratto a tempo indeterminato ed impiego a tempo pieno. Tra i requisiti, il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di geometra, perito edile o titoli equipollenti, oppure l’ottenimento di titolo di studio superiore, come diploma di laure vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, o titoli equiparati. Altre condizioni necessarie, sono la conoscenza della lingua inglese o delle apparecchiature informatiche più diffuse. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, tramite posta certificata PEC ...

