Banche | S&P | europee restano solide | Credit Suisse è eccezione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar.- (Adnkronos) - Le"possono resistere alle attuali turbolenze dei mercati e le loro performance si manterranno, seppure divergenti, con l'avvio della ripresa economica, mentrerappresenta un'" per le sue "carenze aziendali e di gestione del rischio". Lo si legge in una analisi di S&P Global Ratings in cui si segnala come "le autorità di regolamentazione e lecentrali continueranno a gestire in modo pragmatico i problemi di stabilità finanziaria che dovessero presentarsi". Alla domanda degli investitori su possibili "contagi" nel settore bancario europeo S&P risponde con un netto "no" anche se - si spiega - "il mercato dei finanziamenti per il capitale delle...