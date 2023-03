Banca Sistema vuole il bond per salvare la Samp (Di martedì 21 marzo 2023) L’assemblea straordinaria degli azionisti della Sampdoria lo ha confermato ieri. A partire da ora in avanti le eventuali dimissioni di un consigliere porteranno a una eventuale sostituzione, senza comportare la caduta dell’intero board. Il cui mandato non è legato alla composizione negoziata ma si chiuderà “naturalmente” con l’approvazione del bilancio 2022, spostata verso fine maggio. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023) L’assemblea straordinaria degli azionisti delladoria lo ha confermato ieri. A partire da ora in avanti le eventuali dimissioni di un consigliere porteranno a una eventuale sostituzione, senza comportare la caduta dell’intero board. Il cui mandato non è legato alla composizione negoziata ma si chiuderà “naturalmente” con l’approvazione del bilancio 2022, spostata verso fine maggio. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ohibò... una Banca centrale che dice che farà quello per cui le banche centrali sono nate, ovvero garantire la liqu… - GiovaQuez : Meluzzi: 'Vogliono imporre tutte le transazioni in dollari, moneta emessa dalla Federal reserve, banca privata Usa,… - Marcozanni86 : Guardando i rating 'professionali' delle agenzie e le raccomandazioni degli analisti finanziari su #SVB poco prima… - DinMariagraziaA : @PLDC09710726 Una scusa anche per introdurre l'uso sistematico delle CBDC: '...una CBDC eliminerebbe i rischi delle… - ivanalibera1 : RT @icebergfinanza: Un sistema fondamentalmente solido, mette a disposizione di una banca 54 miliardi e li raddoppia qualche giorno più tar… -