Baldanzi: 'Sempre grato all'Empoli. Vivo un sogno, la strada è lunga' Calciomercato.com

Intervistato dal sito ufficiale della Figc il trequartista dell'Empoli, Tommaso Baldanzi, ha parlato del suo momento dellea ... spero di collezionarne sempre di piu', a cominciare da quella dell'Under ..."Vivo questo momento con grande entusiasmo ma con umilta' e serenita'. Devo lavorare ogni giorno per migliorare, cosa che credo di aver fatto ...