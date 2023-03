(Di martedì 21 marzo 2023) HA aperto i battenti lo2023, ottavo torneo del BWF World Tour e secondo Super 300 della stagione. Prima giornata che ha regalato un paio di sorprese, come ad esempio nel: le malesi Pearly Tan e Muralitharanescono sconfitte dalle taiwanese Vivian Hoo e Lim Chiww Sien con un21-18, venendo estromesse immediatamente dal torneo. Fanno il colpaccio anche i danesi Jeppe Bay e Lasse Molhede: sfida combattutissima con gli indonesiani Leo Rolly Carnando e Daniel Marthin, ko per 22-20 24-22. Bene invece gli altri indonesiani Muhammad Fikri e Basas Maulana, che superano il duo indiano Garaga-Panjala con un netto 21-16 21-14. Giornata di qualificazione invece per i singolari.2023, RISULTATI 21 ...

Badminton, Swiss Open: partiti i tornei di doppio, cascano Than/Thinaah, terze del seeding femminile OA Sport

HA aperto i battenti lo Swiss Open 2023, ottavo torneo del BWF World Tour e secondo Super 300 della stagione. Prima giornata che ha regalato un paio di sorprese, come ad esempio nel doppio femminile: ...Badminton-obsessed Indonesians are mourning the loss of young badminton star Syabda Perkasa Belawa, who was killed in an auto accident in Central Java.