“Avevi tutta la vita davanti”. Sport italiano in lutto, il campione morto a soli 27 anni (Di martedì 21 marzo 2023) Sport in lutto per la prematura scomparsa del campione. Secondo quanto riportano i quotidiani locali. il giovane è morto in seguito a un incidente stradale. L’incidente è avvenuto precisamente a Pogliano Milanese, nella Città metropolitana di Milano, a mezzogiorno di venerdì 17 marzo. Il campione era in sella alla sua moto, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine ha perso il controllo del mezzo. Il giovane è caduto sull’asfalto e le persone che hanno assistito all’incidente stradale hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118. Leggi anche: “Una follia assurda”. Vip trovato morto sotto casa, scoperta choc sul 35enne Incidente stradale, morto il campione Iuri Lapicus: aveva 27 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023)inper la prematura scomparsa del. Secondo quanto riportano i quotidiani locali. il giovane èin seguito a un incidente stradale. L’incidente è avvenuto precisamente a Pogliano Milanese, nella Città metropolitana di Milano, a mezzogiorno di venerdì 17 marzo. Ilera in sella alla sua moto, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine ha perso il controllo del mezzo. Il giovane è caduto sull’asfalto e le persone che hanno assistito all’incidente stradale hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118. Leggi anche: “Una follia assurda”. Vip trovatosotto casa, scoperta choc sul 35enne Incidente stradale,ilIuri Lapicus: aveva 27 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucacapvt : @g_luca69 @MarianoFroldi @Gladiatorsf1 @SmilexTech eh ma in Fia in LM, hai tutta una serie di trombati da casa Ferr… - mantegazziani : @Milestemplaris @Tractor220510 @ncorrasco Sì, ok, una. Ma non è che puoi menarla tutta una stagione con questo disc… - Alyenante : @bianca_cappa OH OH OH OH PATRIZIA ERI LA PIÙ SPLENTITA DI TUTTA BAIA DOMIZIA AVEVI UN NOME SPLENTITO IL TUO NOME E… - Deborahepoi : @DanieleDalMoro1 Ma è lei che ti ha fatto squalificare andando a dire a tutta la casa che le avevi fatto male. Cosa… - note6rs : non amerò nessuna saga come soc spiace per acotar avevi potenziale tutta colpa del fandom dimerda -