Avete stabilito i colpevoli senza prove Così Meloni smonta gli sciacalli su Cutro

(Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente del Consiglio sferza il Partito democratico sulla tragedia dei migranti: "In uno Stato di diritto sono leche fanno i, non iche definiscono le

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gumina : @alesallusti Importante: avete fatto la conta dei morti e stabilito che ne crepavano di più con il centro-sinistra… - AveRinasci : RT @elisamariastel1: Russia e Cina minano l'ordine internazionale che è stato stabilito nel mondo dopo la seconda guerra mondiale - Kirby a… - woodyal19092646 : RT @elisamariastel1: Russia e Cina minano l'ordine internazionale che è stato stabilito nel mondo dopo la seconda guerra mondiale - Kirby a… - JackQ68 : @chiaragribaudo Chiara sono d'accordo con la dx. Per esempio io stabilisco chi è normale e chi no. Te sei tra i No… - Biagiosaiano : RT @elisamariastel1: Russia e Cina minano l'ordine internazionale che è stato stabilito nel mondo dopo la seconda guerra mondiale - Kirby a… -

Ebbene, voiun colpevole senza avere prove. Non ci sono prove che il governo potesse fare di più, se avesse potuto farlo lo avrebbe fatto come fa ogni giorno, con una media di 2.000 ...Potrei spiegarvi quello che nonvoluto o saputo comprendere, ma sarebbe inutile'. Il primo ... 'Ripropongo lo stesso guanto della canzone nuda e tolgo due delle limitazioni che avevo. ...... vostro fratello più grande, l'amico di un vostro amico che un giornoconosciuto, tra i ... In un giorno di settembre del 1979 avevail record mondiale sui 200 metri: 19"72 . Il primato ...

Meloni: "Su naufragi Cutro e Libia ho la coscienza a posto" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Sul naufragio di Cutro ” voi avete stabilito un colpevole senza averne le prove, non esistono prove che il governo italiano potesse fare di più. Lo avrebbe fatto come fa ogni giorno. Sono una madre, ...Ebbene, voi avete stabilito un colpevole senza avere prove. Non ci sono prove che il governo potesse fare di più, se avesse potuto farlo lo avrebbe fatto come fa ogni giorno, con una media di 2.000 ...