Aversa | cade da ponteggio mentre ristruttura casa | così è morto Giuseppe

(Di martedì 21 marzo 2023) Si chiamavaD’Agostino, l’operaio 32enneieri pomeriggio adstava effettuando lazione di un appartamento per conto della ditta per la quale lavorava. Il muratore, residente in via San Giovanni nella città normanna, è caduto da un, perdendo tragicamente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiaggioRan99882 : Operaio 29enne cade da un’impalcatura e muore - occhio_notizie : Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in #Campania: Giuseppe, un operaio di 32 anni esce di casa per andare… - infoitinterno : Cade dall'impalcatura in via Musco ad Aversa, muore muratore 32enne - mattinodinapoli : Cade dall'impalcatura in via Musco ad Aversa, muore muratore 32enne - casertafocus : TRAGEDIA AD AVERSA - 29enne cade da un’impalcatura e muore sul colpo -

Morire a 32 anni in un uggioso pomeriggio di marzo cadendo da un'impalcatura. Così ha perso la vita Giuseppe D'Agostino, di, dove abitava. L'ennesimo incidente sul lavoro si è verificato in via Francesco Musto. Poco dopo le 16, il muratore, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un'impalcatura ...Ennesimo incidente sul lavoro ieri in via San Francesco Musco ad. A perdere la vita Giuseppe D'Agostino, 32 anni . Teatro dell'ennesima morte bianca un cortile interno di un antico palazzo in pieno centro storico cittadino, in quello che è il quartiere ...Con il 29enne, residente ad, c'era anche un altro lavoratore, che ha prestato immediatamente i soccorsi al collega. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno ...

Cade dall'impalcatura in via Musco ad Aversa, muore muratore ... ilmattino.it

Morire a 32 anni in un uggioso pomeriggio di marzo cadendo da un'impalcatura. Così ha perso la vita Giuseppe D'Agostino, di Aversa, dove abitava. L'ennesimo incidente sul lavoro ...Due incidenti mortali in Campania: un operaio cade dall'impalcatura di un cantiere privato di via Musto ad Aversa e muore ...