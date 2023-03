Avellino | ecco il report alla ripresa degli allenamenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra si è ritrovata al Partenio – Lombardi per una seduta pomeridiana di allenamento. Dopo una prima parte a video, i biancoverdi hanno lavorato in campo con esercitazioni tattiche specifiche concludendo l'allenamento con la classica partitella in famiglia. Simone Benedetti in seguito allo scontro di gioco in– Picerno ha praticato esami strumentali che hanno dato esito negativo. Osserverà qualche giorno di riposo e cure fisioterapiche. Pasquale Pane Osserverà qualche altro giorno di riposo a causa dello scontro di gioco subito in Giugliano –. Ramzi Aya sta osservando riposo e di sta sottoponendo a terapie a causa di un risentimento al ginocchio. Jacopo Dall'Oglio sta continuando il programma di terapie per smaltire il suo infortunio.