Avatar: il terzo capitolo e il primo atto del quarto film sono già stati girati (Di martedì 21 marzo 2023) A svelare nuovi dettagli sui futuri capitoli di Avatar ci ha pensato il produttore Jon Landau. Dopo il clamoroso successo globale di Avatar: La via dell'acqua, che ha scalzato Titanic al box-office diventando il terzo film con gli incassi più alti di sempre, è stato dato il via libera alla realizzazione dei nuovi capitoli. A quanto pare sarebbero già stati girati durante le riprese di Avatar 2. "Non stavamo girando soltanto Avatar 2, stavamo anche girando il terzo film e il primo atto del quarto capitolo. Per dire la verità, c'è un salto temporale alla fine del primo atto di Avatar 4 e avevamo bisogno ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023) A svelare nuovi dettagli sui futuri capitoli dici ha pensato il produttore Jon Landau. Dopo il clamoroso successo globale di: La via dell'acqua, che ha scalzato Titanic al box-office diventando ilcon gli incassi più alti di sempre, è stato dato il via libera alla realizzazione dei nuovi capitoli. A quanto pare sarebbero giàdurante le riprese di2. "Non stavamo girando soltanto2, stavamo anche girando ile ildel. Per dire la verità, c'è un salto temporale alla fine deldi4 e avevamo bisogno ...

