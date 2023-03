Auto: Italia scrive a Ue, 'salvare posti lavoro e ambiente, non escludere biocarburanti' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “L'Italia è pienamente impegnata nella decarbonizzazione del settore del trasporto e nella riduzione delle emissioni dei veicoli leggeri”. È quanto ricordano il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e i Ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso in una lettera inviata al Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. I rappresentanti del governo Italiano ricordano di aver subito evidenziato “la necessità di rispettare il principio della neutralità tecnologica per garantire una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa verso una mobilità a zero emissioni”. A tal fine - continua la lettera di Salvini, Pichetto Fratin e Urso - l'Italia ha sponsorizzato (insieme alla Germania) l'utilizzo di carburanti CO2 neutral per consentire immatricolazioni anche dopo il 2035. Per questo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “L'è pienamente impegnata nella decarbonizzazione del settore del trasporto e nella riduzione delle emissioni dei veicoli leggeri”. È quanto ricordano il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e i Ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso in una lettera inviata al Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. I rappresentanti del governono ricordano di aver subito evidenziato “la necessità di rispettare il principio della neutralità tecnologica per garantire una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa verso una mobilità a zero emissioni”. A tal fine - continua la lettera di Salvini, Pichetto Fratin e Urso - l'ha sponsorizzato (insieme alla Germania) l'utilizzo di carburanti CO2 neutral per consentire immatricolazioni anche dopo il 2035. Per questo, ...

