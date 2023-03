Auto in fiamme nella notte, paura a Lioni (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLioni (AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 02’00 di questa notte, è intervenuta in via San Bernardino, per un incendio di un’Autovettura parcheggiata sotto ad un porticato di un’edificio del posto. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza la struttura. Per i residenti oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di, subito dopo le ore 02’00 di questa, è intervenuta in via San Bernardino, per un incendio di un’vettura parcheggiata sotto ad un porticato di un’edificio del posto. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza la struttura. Per i residenti oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

