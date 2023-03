(Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'è pienamente impegnata nella decarbonizzazione del settore del trasporto e nella riduzione delle emissioni dei veicoli leggeri”. E' quanto ricordano in una nota congiunta il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i ministri Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) in una lettera inviata al vicepresidente dellaeuropea Frans Timmermans. I rappresentanti del governono ricordano di aver subito evidenziato “la necessità di rispettare il principio della neutralità tecnologica per garantire una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa verso una mobilità a zero emissioni”. A tal fine – continua la lettera di Salvini, Pichetto Fratin e Urso – l'ha sponsorizzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Per il vicecommissario Ue Timmermans la direttiva green sulle case e lo stop alle auto Diesel e benzina nel 2035 so… - LaVeritaWeb : L’Austria si aggiunge al blocco di Italia e Germania per resistere a Bruxelles. Obiettivo: scongiurare lo stop ai m… - Marcozanni86 : Il mondo che vi sta preparando l'#UE è questo: dovrete indebitarvi (direttamente o finanziando sussidi statali) a t… - Italpress : Auto green, Italia a Commissione Ue “Non escludere biocarburanti” - Italpress : Auto green, Italia a Commissione Ue “Non escludere biocarburanti” -

Quella che doveva essere la promessa 'economia circolare' tuttadelleelettriche, si sta invece rivelando un problema non di poco conto, con pacchi di batterie che già cominciano ad ...Dietro l'ecologica motivazioneci sarebbero i conti in rosso. Dunque, il bisogno di rimpinguare le casse comunali. Ma al di ... "Sinistra pensa a colpire i cittadini" " La rivoluzione per le...L'ambientalismo talebano sulleelettriche 'non è una religione'. Lo sottolinea il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. Il ministro spiega che non si tratta di rinunciare alla ...

Auto green, la scommessa dell'e-fuel: ecco le società in borsa che ... Milano Finanza

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è pienamente impegnata nella decarbonizzazione del settore del trasporto e nella riduzione delle emissioni dei veicoli leggeri”. E’ quanto ricordano in una nota congiunta ...L’ambientalismo talebano sulle auto elettriche «non è una religione». Lo sottolinea il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso in un’intervista al ...