Austria: l'Altach esonera Miro Klose (Di martedì 21 marzo 2023) Miro Klose, ex bomber della nazionale tedesca (con cui ha vinto i Mondiali del 2014) e della Lazio, non è più l'allenatore dell'Altach. Lo ha comunicato la società, attualmente all'ultimo posto nella ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023), ex bomber della nazionale tedesca (con cui ha vinto i Mondiali del 2014) e della Lazio, non è più l'allenatore dell'. Lo ha comunicato la società, attualmente all'ultimo posto nella ...

Austria: l'Altach esonera Miro Klose Ingaggiato la scorsa estate, Klose lascia l'Altach dopo aver fatto 17 punti in 22 gare della stagione regolare, chiusa con 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte. . 20 marzo 2023