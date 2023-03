Aurora Ramazzotti nervosa per il parto? Polemica sui social: la rispostaccia non passa inosservata (Di martedì 21 marzo 2023) Aurora Ramazzotti sempre più prossima al parto inizia ad essere anche sempre meno tollerante verso le persone che l'attaccano o polemizzano con lei sui social. Ancora una volta si è trovata a dover ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023)sempre più prossima alinizia ad essere anche sempre meno tollerante verso le persone che l'attaccano o polemizzano con lei sui. Ancora una volta si è trovata a dover ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Aurora Ramazzotti cerca la musica per il parto: il commento gelido sui social leggi su Gloo - borntobefrance : Tutto quello che conosco su Aurora Ramazzotti l’ho letto contro la mia volontà - andreastoolbox : Aurora Ramazzotti cerca musica da ascoltare durante il parto: una donna la gela, lei replica #Ramazzotti #Aurora… - DonnaGlamour : Aurora Ramazzotti, consigli pre parto e replica social: “Se ha umorismo di legno…” - stefanodonno75 : To Be STEFANO DONNO: Aurora Ramazzotti risponde a 18 domande in 128 sec... -