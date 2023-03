Aurora Ramazzotti nervosa per il parto: è polemica social (Di martedì 21 marzo 2023) Aurora Ramazzotti lancia un sondaggio e sui social scatta la polemica. L’accaduto La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ormai prossima al parto, ha chiesto alla propria community consigli circa una playlist adatta al giorno in cui dovrà dare alla luce il suo primogenito ponendo la domanda in modo ironico e chiedendo titoli adeguati al “tirare fuori un umano” . Tra numerose risposte degli utenti, però una non pass inosservata: «Ma chi pensa alla musica durante il parto?». La replica di Aurora Ramazzotti Aurora così decide di rispondere: «Non lo so signora, era un’attività divertente da fare insieme e pensare a tutte le canzoni sbagliate da mettere durante il parto. Ma se lei ha il senso ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 marzo 2023)lancia un sondaggio e suiscatta la. L’accaduto La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, ormai prossima al, ha chiesto alla propria community consigli circa una playlist adatta al giorno in cui dovrà dare alla luce il suo primogenito ponendo la domanda in modo ironico e chiedendo titoli adeguati al “tirare fuori un umano” . Tra numerose risposte degli utenti, però una non pass inosservata: «Ma chi pensa alla musica durante il?». La replica dicosì decide di rispondere: «Non lo so signora, era un’attività divertente da fare insieme e pensare a tutte le canzoni sbagliate da mettere durante il. Ma se lei ha il senso ...

