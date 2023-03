Auriemma: «L’Inter giochicchia in campo, squadra non crede in quello che fa» (Di martedì 21 marzo 2023) Raffaele Auriemma nel corso di un suo intervento a Mediaset ha espresso la sua opinione riguardo la prestazione delL’Inter contro la Juventus. squadra CHE NON crede – Auriemma parla del gioco dei nerazzurri e della prestazione in campo contro la Juventus: «Vedendo L’Inter si ha la sensazione di una squadra che non crede in quello che fa. giochicchia con il pallone tra i piedi, ma è bastata una Juventus vecchio stampo tutti dietro a difendere il minimo vantaggio e L’Inter si è persa. Ha il miglior attaccante in panchina, vero che la Juventus ha vinto per meriti suoi e per errori dell’arbitro, ma L’Inter non ha fatto nulla per rimediare quantomeno il ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Raffaelenel corso di un suo intervento a Mediaset ha espresso la sua opinione riguardo la prestazione delcontro la Juventus.CHE NONparla del gioco dei nerazzurri e della prestazione incontro la Juventus: «Vedendosi ha la sensazione di unache noninche fa.con il pallone tra i piedi, ma è bastata una Juventus vecchio stampo tutti dietro a difendere il minimo vantaggio esi è persa. Ha il miglior attaccante in panchina, vero che la Juventus ha vinto per meriti suoi e per errori dell’arbitro, manon ha fatto nulla per rimediare quantomeno il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Auriemma: «L’Inter giochicchia in campo, squadra non crede in quello che fa» - internewsit : Auriemma: «L'Inter giochicchia in campo, squadra non crede in quello che fa» - -

Sabatini: "Do un sincero consiglio a tutti i napoletani". Auriemma non ci sta "Stai dicendo che uno non deve commentare l'errore del VAR" , replica Raffaele Auriemma in riferimento all'errore clamoroso in Inter - Juve di cui si è discusso tantissimo nello studio televisivo. "... Cm.com, Visnadi: "Valutazione Osimhen Ecco cosa penso sui 200 milioni" ...corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma ... Complimenti a chi l'ha scelto. È un gioiello che è stato lucidato ... L'Inter non ha questa continuità. Il Napoli ha avuto continuità, ... Asamoah: "Occhio Napoli, l'Inter può dar fastidio a Spalletti!" A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Kwadwo Asamoah , ex calciatore: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ... "Stai dicendo che uno non deve commentare'errore del VAR" , replica Raffaelein riferimento all'errore clamoroso in- Juve di cui si è discusso tantissimo nello studio televisivo. "......corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele... Complimenti a chi'ha scelto. È un gioiello che è stato lucidato ...non ha questa continuità. Il Napoli ha avuto continuità, ...A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaeleè intervenuto Kwadwo Asamoah , ex calciatore: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ... Auriemma: «L’Inter giochicchia in campo, squadra non crede in quello che fa» Inter-News.it