Per Auriemma il Napoli sembra un branco di lupi che non si soddisfa mai e rivela una statistica pazzesca degli azzurri Il Napoli è inarrestabile. Con la roboante vittoria per 0-4 allo stadio "Olimpico Grande Torino", gli azzurri salgono a quota 71 punti, con 19 punti di vantaggio sulla Lazio prima inseguitrice. Numeri mai conquistati in Serie A. Sul rendimento della squadra di Luciano Spalletti si sofferma Raffaele Auriemma, nella puntata di Pressing, trasmissione in onda su Italia 1. Il giornalista ha confermato i grandi numeri del Napoli: "Quando Spalletti dice il Napoli ha giocatori che non hanno mai vinto nulla ha ragione. C'è chi ha vinto in Polonia o campionati di medio livello come Lobotka in Slovacchia e ...

