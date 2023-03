Attacco hacker alla Ferrari Nel mirino i dati dei clienti Maranello | “Non pagheremo alcun riscatto”

(Di martedì 21 marzo 2023)e richiesta diper la. È stata la stessa casa dia renderlo noto in tarda serata dopo avere informato le autorità competenti. “In linea con la propria policy aziendale,non accoglierà nessuna richiesta diin quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi” chiarisce la società che già in passato ha subito attacchi informatici, anche se assolutamente non paragonabili a questo. La casa diè un obiettivo molto attrattivo per i cyber criminali che cercano di carpire informazioni. In questo caso l’oggetto dell’erano idi contatto dei ...

Unche non ha interessato l'operatività dell'azienda, che prosegue regolarmente, ma per il quale è stato chiesto un riscatto in merito ai dati dei propri clienti . Una richiesta alla quale la ...Visto che l'informatico ha compromesso i dati di alcuni clienti, Ferrari ha prontamente avvisato la sua clientela di quanto accaduto. Per Maranello, il tema della sicurezza è molto importante.

