Attacco hacker a Ferrari, in pericolo i dati dei clienti: “Non pagheremo il riscatto” (Di martedì 21 marzo 2023) Ferrari Attacco hacker. Ferrari ha fatto sapere di essere sotto Attacco informatico: la casa di Maranello ha ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti. L’azienda però ha comunicato che non cederà “in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)ha fatto sapere di essere sottoinformatico: la casa di Maranello ha ricevuto una richiesta direlativa ad alcunidi contatto dei propri. L’azienda però ha comunicato che non cederà “in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Attacco hacker alla banca dati dei clienti Ferrari e poi una richiesta di riscatto: da Maranello fanno sapere 'Non… - SkyTG24 : Ferrari sotto attacco hacker: 'Non pagheremo riscatti' - ultimora_pol : Laurea falsa del ministero #Calderone, Libero: 'Attacco informatico degli hacker utili alla campagna di destabilizz… - UfficialeY : RT @repubblica: Ferrari denuncia: 'Attacco hacker contro di noi, dati rubati ma non pagheremo mai un riscatto' - Kualy2014 : RT @repubblica: Ferrari denuncia: 'Attacco hacker contro di noi, dati rubati ma non pagheremo mai un riscatto' -