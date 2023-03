Atletico Madrid | a giugno torna Renan Lodi | occasione di mercato per le italiane

(Di martedì 21 marzo 2023) Il Nottingham Forest non eserciterà l'opzione da 30 milioni per riscattare. Il brasiliano quindi tornerà all'...

Nel corso di un'intervista rilasciata dopo la convocazione nella Nazionale spagnola, l'ex attaccante della Juventus Alvaro Morata si è espresso sul suo futuro all'Atletico Madrid. Il 30enne madrileno ammette: "Mi piacerebbe giocare di più, è chiaro". Morata conclude: "Comunque ascolterò l'allenatore e il club, sono felice qui ma non si sa ancora nulla sul ...Commenta per primo In Spagna è diventato re, ma il suo calcio è nato... a Catania . Il 'Cholo' Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid da oltre un decennio, ha dato il primo imprinting al suo modo di intendere il pallone a due passi dall'Etna. Il salto indietro è al gennaio 2011, quando il presidente Antonino ...Secondo Fichajes , ci sono tre squadre della Liga su di lui: Atlético, Siviglia e Villarreal . Il suo valore è di 20 milioni di euro.

Il Catania torna tra i pro': da Bergessio a Gomez e Morimoto, ricordate il dream team di Simeone Calciomercato.com

Nel corso di un’intervista rilasciata dopo la convocazione nella Nazionale spagnola, l’ex attaccante della Juventus Alvaro Morata si è espresso sul suo futuro all’Atletico Madrid. Il 30enne madrileno ...Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, l’Atletico Madrid potrebbe lasciarlo andare a fine stagione per circa 20 milioni di euro e al momento la Juventus sembrerebbe la ...