Atletica | Tortu | “Senza doping sarebbe più facile battere altri atleti”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 marzo 2023) In occasione di un seminario organizzato da Libera alla Palazzina Appiani dell’Arena Civica di Milano, Filippoha voluto focalizzare l’attenzione su quanto ilpossa influenzare le prestazioni nel mondo dell’. L’Oro Olimpico nella 4×100 di Tokyo ha chiacchierato con il grande Julio Velasco, allenatore che aveva introdotto considerando ilcome “la mafia dello sport“., in merito all’argomento, ha voluto mettere i puntini sulle e assecondare la tesi importante dell’allenatore: “Mi piacerebbe che tutti gli allenatori difossero come lei, così avrei avversari più facili da. Quando ti rendi conto che in molti vanno più veloce di te, facendo per altro metà della fatica e allenandosi quanto e ...