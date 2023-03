Atletica Roma, Bonessio: “Il mito di Pietro Menna continua a vivere nei giovani che sognano di diventare come lui” (Di martedì 21 marzo 2023) “A dieci anni dalla scomparsa di Pietro Mennea voglio ricordare la leggenda dell’uomo e del campione mondiale. Un atleta che ha saputo coniugare il talento alla passione, all’impegno e al sacrificio. I record e le vittorie raggiunte nel corso della sua eccezionale carriera quasi ventennale ne hanno fatto uno sportivo senza tempo e sono l’esempio più concreto che con determinazione, serietà, rigore e disciplina si possono raggiungere gli obiettivi più ambiziosi e impensabili, al di là delle origini geografiche e delle possibilità economiche. Ringrazio Manuela Olivieri, moglie di Pietro, per avermi invitato alla cerimonia organizzata per ricordare ‘la freccia del Sud’ nella cornice che più lo rappresenta, lo Stadio dei Marmi di Roma a lui intitolato. È stato emozionante ascoltare storie e aneddoti di chi ha conosciuto ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) “A dieci anni dalla scomparsa diMennea voglio ricordare la leggenda dell’uomo e del campione mondiale. Un atleta che ha saputo coniugare il talento alla passione, all’impegno e al sacrificio. I record e le vittorie raggiunte nel corso della sua eccezionale carriera quasi ventennale ne hanno fatto uno sportivo senza tempo e sono l’esempio più concreto che con determinazione, serietà, rigore e disciplina si possono raggiungere gli obiettivi più ambiziosi e impensabili, al di là delle origini geografiche e delle possibilità economiche. Ringrazio Manuela Olivieri, moglie di, per avermi invitato alla cerimonia organizzata per ricordare ‘la freccia del Sud’ nella cornice che più lo rappresenta, lo Stadio dei Marmi dia lui intitolato. È stato emozionante ascoltare storie e aneddoti di chi ha conosciuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : “Parigi 2024 sarà sognare in grande”. Le velociste Gloria Hooper e Zaynab Dosso, dal raduno allo Stadio Paolo Rosi… - RobertaFazio7 : RT @ItaliaTeam_it: “Parigi 2024 sarà sognare in grande”. Le velociste Gloria Hooper e Zaynab Dosso, dal raduno allo Stadio Paolo Rosi di R… - IdeawebTV : Atletica Mondovì: i risultati del weekend fra Roma e Rossana - TV7Benevento : Atletica: 10 anni dalla scomparsa di Mennea, un museo per ricordarlo - - LoredanaOcchion : RT @atleticaitalia: ???? ?????????? ?????? ???????????? ???????? ???????????? ?????? ??????????? ?? A 10 anni dalla scomparsa di Mennea è stata annunciata la nascita del mus… -