Atletica: Abodi, Mennea un riferimento e alfiere sud Italia (Di martedì 21 marzo 2023) "Mennea è un riferimento, perché è facile arrivare quando le condizioni sono migliori. Ma lui ha raggiunto traguardi civili e sportivi per il suo coraggio, per la capacità di sacrificarsi e di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) "è un, perché è facile arrivare quando le condizioni sono migliori. Ma lui ha raggiunto traguardi civili e sportivi per il suo coraggio, per la capacità di sacrificarsi e di ...

