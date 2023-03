Atalanta | ripartono gli allenamenti | Gasp ha solo 7 giocatori di movimento

(Di martedì 21 marzo 2023) Il notiziario. I nerazzurri a Zingonia dopo tre giorni di stop: via dieci nazionali. Djimsiti e Koop lavorano in ottica Cremona.

Serie A, Napoli-Atalanta: in quota ripartono gli azzurri. Carica Roma ... Calciomercato.com

Atalanta, martedì 21 marzo la ripresa degli allenamenti: lunedì 20 marzo si sono conclusi i tre giorni di riposo successivi alla gara con l’Empoli. I nerazzurri tornano a lavorare nel pomeriggio a Zin ...Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, a 24 anni brilla in Svizzera: “Un’occasione che ho colto, ma sogno ancora la mia chance in nerazzurro. Ho un conto in sospeso dopo quella serata a Torino ...