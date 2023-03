Atalanta | Ilicic nostalgico | sui social il ricordo di quel poker in Champions…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @tuttosport: ?? #Ilicic bambino e il sogno #Atalanta Cosa fa adesso lo sloveno ?? #SerieA #Tuttosport - tuttosport : ?? #Ilicic bambino e il sogno #Atalanta Cosa fa adesso lo sloveno ?? #SerieA #Tuttosport - Luxgraph : Ilicic bambino e il sogno Atalanta: cosa fa adesso - patronismo25 : l’udinese ha il potenziale per fare come l’atalanta ma per raggiungere quell’atalanta servono quei due tre colpi ti… - MadValuee : @danilevicis @Horseman003 @AJG_Official ma hai mai visto giocare ilicic a Palermo? o hai visto solo ilicic all’atalanta? chiedo…. -

Nostalgia canaglia. Non riesce a nasconderla Josipche sui social ha condiviso nella notte un post Instagram che riporta al suo poker fantastico in Champions League con la maglia dell'nella gara contro il Valencia del marzo 2020. L'ex ...Il post nostalgico dell'ex fantasista dell'Josipricordando i bei vecchi tempi nerazzurri in Champions League La nostalgia è sempre quel momento in cui si tende a ricordare con grande affetto momenti tanto emozionanti quanto ...Danimarca6 1 27 Milik A. Polonia Juventus 6 1 28 Frattesi D. Italia Sassuolo 6 0 29 ... Quindi troviamo i due atalantinie Muriel con 28 reti in due (di poco più dietro anche Zapata con ...

Ilicic bambino e il sogno Atalanta: cosa fa adesso Tuttosport

Champions Coppa UEFA Conference L'Atalanta attualmente si ritrova nella condizione di essere in piena lotta per queste tre competizioni, nonostante la priorità della società sia quella di ritornare ...