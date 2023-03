(Di martedì 21 marzo 2023)Republic of Gamers annuncia la disponibilità indellaptop gaming ROGDuo 16 (2023)Duo 16 è costituito da un processore AMD Ryzen 9 7945HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. Queste componenti permettono di giocare e creare senza limiti.ROGDuo monta il suo iconico secondo schermo, questa volta ancora più prestante. Inoltre, ROG utilizza in esclusiva il Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly, in grado di raffreddare le temperature della CPU fino a 15°C. IlROGDuo 16 si presenta in una colorazione Off-Black, con il logo “Fearless Eye” di ROG.inilROG ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : #Asus: arriva in Italia il nuovo ROG Zephyrus Duo 16 #AsusROG #tuttotek - ASUSItalia : Dopo il grandissimo successo di #ASUS Prime AP201, arriva la versione con pannelli laterali in vetro temperato che… -

Provvista di fondo in plastica, la tastieraRoG Azotch si connette via cavo USB Type - C , e ... grazie al quale, senza schermo OLED o RGB, sia 2.000 ore di gaming continuativo e stabile. ...Vediamo le specifiche tecniche e il prezzo in Italia Le specifiche dell'ROG Swift OLED ... Nel dettaglio, la luminosità di piccoa massimo 1000 nit e la copertura gamma DCI - P3al 99%...Il benchmarka poche ore, oltre che dai leak su Zenfone 10, anche dalla comparsa del ROG Phone 7D disempre su GeekBench. Inoltre, oltre al benchmark dello smartphone, quest'ultimo è ...

ASUS: arriva in Italia il nuovo ROG Zephyrus Duo 16 tuttoteK

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha finalmente annunciato la disponibilità in Italia del suo nuovo laptop da gaming ROG Zephyrus Duo 16 (2023).Noctua e ASUS tornano a unire le forze per dare vita a una GeForce RTX 4080 speciale: la nuova scheda video ha un dissipatore con un grande radiatore e ventole da 120 mm della casa austriaca. Il risul ...