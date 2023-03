Asse Cina-Russia sempre più forte. La condanna degli Usa (Di martedì 21 marzo 2023) Invia un messaggio forte ai leader dell'Occidente alleati dell'Ucraina la visita di Xi Jinping da Vladimir Putin a Mosca: i loro sforzi per isolare la Russia sono falliti. È un'accoglienza calorosa quella riservata dal presidente russo all'omologo cinese, al Cremlino per l'incontro informale che anticipa la riunione formale di martedì fra i due sono fioccati sorrisi e appellativi di reciproco apprezzamento come «caro amico»; Putin non si era fatto trovare al termine del tappeto rosso steso per Xi all'aeroporto di Mosca, dove ha inviato il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko, ma questo è quanto previsto dal protocollo, dunque non si tratta di un affronto. L'incontro è durato 4 ore e mezza, durante le quali sul tavolo c'è stato senz'altro il piano di pace cinese: lo aveva anticipato Dmitry Peskov e lo ha confermato lo stesso Putin all'inizio ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) Invia un messaggioai leader dell'Occidente alleati dell'Ucraina la visita di Xi Jinping da Vladimir Putin a Mosca: i loro sforzi per isolare lasono falliti. È un'accoglienza calorosa quella riservata dal presidente russo all'omologo cinese, al Cremlino per l'incontro informale che anticipa la riunione formale di martedì fra i due sono fioccati sorrisi e appellativi di reciproco apprezzamento come «caro amico»; Putin non si era fatto trovare al termine del tappeto rosso steso per Xi all'aeroporto di Mosca, dove ha inviato il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko, ma questo è quanto previsto dal protocollo, dunque non si tratta di un affronto. L'incontro è durato 4 ore e mezza, durante le quali sul tavolo c'è stato senz'altro il piano di pace cinese: lo aveva anticipato Dmitry Peskov e lo ha confermato lo stesso Putin all'inizio ...

