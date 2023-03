Assarmatori “Italia di nuovo protagonista in Europa” (Di martedì 21 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Gli armatori Italiani sono in prima linea per fare la loro parte sui tanti dossier aperti a livello europeo e internazionale, a partire da quelli legati alla decarbonizzazione, e anche la nostra costante e qualificata presenza nei luoghi dove si prendono le decisioni a livello continentale lo evidenzia. Nell’ultimo anno, con l’apertura dell’ufficio a Bruxelles, abbiamo portato il nostro contributo di esperienza e conoscenza delle realtà in cui operiamo, promuovendo lo sviluppo dei traffici marittimi in Italia, Paese che anche grazie all’operato del Governo e dei nostri Europarlamentari è tornato protagonista in Europa. Fatto che ci è stato ribadito in questi giorni di incontri ai più alti livelli delle Istituzioni dell’Unione e ulteriore dimostrazione è che anche la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Gli armatorini sono in prima linea per fare la loro parte sui tanti dossier aperti a livello europeo e internazionale, a partire da quelli legati alla decarbonizzazione, e anche la nostra costante e qualificata presenza nei luoghi dove si prendono le decisioni a livello continentale lo evidenzia. Nell’ultimo anno, con l’apertura dell’ufficio a Bruxelles, abbiamo portato il nostro contributo di esperienza e conoscenza delle realtà in cui operiamo, promuovendo lo sviluppo dei traffici marittimi in, Paese che anche grazie all’operato del Governo e dei nostrirlamentari è tornatoin. Fatto che ci è stato ribadito in questi giorni di incontri ai più alti livelli delle Istituzioni dell’Unione e ulteriore dimostrazione è che anche la ...

Assarmatori a Bruxelles: "Italia di nuovo protagonista in Europa, anche la Commissione apre ad una revisione delle norme IMO sulla decarbonizzazione" Bruxelles, 21 marzo 2023 - "Gli armatori italiani ... Ieri la prima giornata di lavoro si è sviluppata in una visita presso il Servizio Europeo per l'Azione Esterna (EEAS) con l'incontro con Giovanni Cremonini, Head of Maritime Security Sector, in un mee ... Da sinistra: Stefano Beduschi, membro del consiglio di Assarmatori e vicepresidente della Italia Marittima; Achille Onorato, vicepresidente Assarmatori e amministratore delegato della Moby; Stefano ...