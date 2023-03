Aspettando il Salone del Mobile (seconda puntata)

Leggi su panorama

(Di martedì 21 marzo 2023) Un ritorno che ha in sé un carattere di eccezionalità, non solo per la qualità delle proposte e delle aziende protagoniste, ma anche per l’accelerazione che ildelmilanese dimostrerà di aver dato al processo di trasformazione ed evoluzione dell’evento fieristico. Ilha sempre dato prova di una straordinaria curiosità, disponibilità e apertura al confronto e di una grande volontà e capacità di migliorarsi, innovando formule consolidate. In questi anni così complessi, riflessioni, ricerche, domande sul futuro delle fiere sono state all’ordine del giorno e hanno portato a una concreta revisione del format espositivo con l’obiettivo di poter continuare a generare valore per tutta la design community. Da questa energia positiva e costruttiva, nascono le tre importanti novità di questa edizione: l’unico livello ...