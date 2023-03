Ashley Graham | “Mio marito ha fatto la vasectomia E io non devo più prendere la pillola | grazie a Dio!”

(Di martedì 21 marzo 2023) Durante una recente intervista al podcast Milk Drunk by Bobbie, la modellaha dichiarato di aver preso assieme al, il regista Justin Ervin, la decisione di non avere altri figli. La nascita dei due gemelli Malachi e Roman, avvenuta 14 mesi fa, è stata infatti l’ultima gravidanza portata avanti. Per non rischiare qualche sorpresa, i due hanno deciso che il modo migliore fosse sottoporre ilad una. “Per i maschi è più semplice. Lo è davvero. La cosa più facile del mondo. Subito dopo, Justin è venuto a fare shopping con me. E non si è neppure disteso a letto”. Tuttavia, ci ha tenuto a precisare che ilha dovuto applicare del ghiaccio nella zona interessata, senza però che si presentassero ulteriori problemi. Insomma, l’intervento è andato ...

Durante una recente intervista al podcast Milk Drunk by Bobbie, la modella Ashley Graham ha dichiarato di aver preso assieme al marito, il regista Justin Ervin, la decisione di non avere altri figli."Ci sono cani che abbaiano meglio di come canta lei", aveva dichiarato Hugh Grant, parlando della sua partner nel film Scrivimi una canzone, Drew Barrymore. Lei ora gli risponde e... sorpresa-sorpresa ...